الأوراق المطلوية لاستخراج إفادة النجاح في الفصل الصيفي 2023 بتجارة القاهرة

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة، تفاصيل مهمة بشأن التقديم واستلام إفادة النجاح في الفصل الصيفي 2023.

وقالت كلية التجارة ، يتقدم الخريج الذى اجتاز مقررات السنوات الأربعة بنجاح و الذى اجتاز مقرات الساعات المعتمدة و الغير معتمدة خلال المستويات الأربع لرغبته فى التقديم على إفادة نجاح من الكلية .

الأوراق المطلوبة



- التوجه إلى المكتبة المركزية و الحصول على إخلاء طرف بعد سداد الرسوم المطلوبة

- الذهاب لشئون طلاب الفرقة الرابعة للحصول على ختم إخلاء طرف بعد سداد المصروفات الدراسية

- سداد رسوم استخراج إفادة النجاح ، و بعد تسجيل كافة البيانات سوف تصل رسالة للطلاب بكود السداد على رقم الموبايل الذى ادخلة فى تسجيل البيانات .

- توجه الطالب الى مبنى (١٠) بالمدينة الجامعية للحصول على على إخلاء طرف من التربية العسكرية

- احضار صورة شخصية حديثة ٤*٦

- عدد(١) دمغة من مكتب البريد

- اصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر .