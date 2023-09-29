«مش بُكرا».. كلية الحقوق جامعة القاهرة تعلن موعد الدراسة لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، انتهاء الاستعدادات اللازمة لـ انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقالت كلية الحقوق، في بيان، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وبدء الفصل الدراسي الأولى للعام الجامعي 2023-2024، وذلك وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الكلية الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأشارت الكلية، أن الدراسة لمرحلة الليسانس (القسم العربي- القسم الإنجليزي) ستبدأ غدا السبت الموافق 30-9-2023 بفرعي الكلية بالجيزة والشيخ زايد، كما تبدأ الدراسية لطلاب الدراسات العليا يوم السبت الموافق 7-10-2023.

جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتجه الأنظار وتترقب الأوساط العلمية والبحثية افتتاح جامعة القاهرة الدولية، خلال أيام، وهي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية ، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 - 2024.

وخلال جولته، قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية ستكون نقلة نوعية على مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة الدولية كانت حلمًا وأصبحت حقيقية ملموسة الآن، وذلك بما تمتلكه من إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، موضحًا أن الجامعة ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين، عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، وذلك في إطار فلسفة جامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية.