يزيد الإنتاجية 30٪.. استنباط صنف جديد من اللوبيا| تفاصيل

استطاع فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا من إنتاج صنف جديد من نبات " اللوبيا "وذلك في إطار البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر الذي تتبناه الدولة بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.



" صدى البلد " التقي بالدكتورة أسماء صلاح عزات أستاذ الخضر المساعد بكلية الزراعة جامعة المنيا وعضو الفريق العلمي الذي تمكن من استنباط صنف جديد من اللوبيا " شعاع 1" تزيد إنتاجيته 30% عن الأصناف التقليدية باعتماد وزارة الزراعة.

وقالت الدكتورة أسماء عزات خلال تصريحاتها لـ " صدى البلد" إن اللوبيا تعتبر من البقوليات المهمة في التغذية البشرية وتعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على اللوبيا وزيادة إنتاجيتها عمل فريق العمل على تطوير صنف مصري أصيل مسجل باسم " قها 1" التابع لمحطة بحوث قها.



وأضافت أنه تم تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية اللوبيا حيث ظهرت التجارب زيادة تصل من 25 % إلي 30% في كمية المحصول النهائي مقارنة بالأصناف التقليدية المزروعة بنفس الظروف المناخية والتربية.

وأوضحت أن الاكتشاف له تأثير كبير على صناعة الزراعة والتغذية فالقدرة على زيادة إنتاج اللوبيا بشكل كبير يعني تلبية الطلب المتزايد على هذه البقولية الغنية بالعناصر الغذائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق الصنف الجديد المستنبط في المزارع والمنشآت الزراعية خلال الفترة المقبلة.

وأردفت أنه مع ظهور هذا الصنف الجديد من اللوبيا نتوقع أن يشهد قطاع الزراعة تحسنًا كبيرًا في الأداء والإنتاجية وكذلك زيادة ربحية المزارع نظرا للقضاء على الآفات والحشرات ومشاكل التخزين التي كانت تصيب المحصول التقليدي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الفريق العمل بدا العمل منذ نهاية 2016 وتمت عملية الزراعة بمزرعة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع وكذلك مزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة بالمنيا بعد قيام الفريق العلمي بتنفيذ جميع العمليات الزراعية الموصي بها من قبل نشرات وزارة الزراعة الخاصة بزراعة اللوبيا وتمت ملاحظة النباتات منذ الزراعة وحتي بداية الانبات وتسجيل نسبة الإنبات لكل نوع.

وأوضحت أن الصنف الجديد يتميز بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.



يشار إلى أن الفريق العلمي يضم الدكتور أيمن الفقى رئيس الفريق والدكتور محمد عدلى من مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع كما يشاركهم في العمل الدكتور مساعد أسماء عزت من قسم الخضر بكلية علوم بجامعة المنيا.