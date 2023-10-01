محافظ المنيا: 4 قوافل طبية من مجلس الوزراء لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين مجانا

قال محافظ المنيا أسامة القاضى إن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء نظمت 4 قوافل طبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالى قرى المحافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ، فى تصريح اليوم، الأحد، أن القوافل الطبية شهدت إقبالا كبيرا من مواطنى قريتى نزلة أسمنت بأبوقرقاص والبيهو بسمالوط، حيث تم الكشف الطبى علي 4 آلاف و220 مواطنا فى تخصصات مختلفة.



وأضاف أن قافلتى قرية نزلة أسمنت أجرت الكشف على 2000 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد، كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط خدماتها لـ 2220 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد، إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.