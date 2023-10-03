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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 240 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـمراكز المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية، فى تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث تم إزالة 240 حالة تعد بمراكز المحافظة التسعة على مدار 3 أيام متتالية وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 

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من جانبه، أزالت الوحدات المحلية بمراكز بنى مزار - سمالوط – العدوة – مغاغة ، 146 حالة تعد منها 95 حالة بقرى ( القيس - شلقام - صندفا – أبوجرج – بنى على – الحسينية ) والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، و12 حالة تعد بقرية شوشة وحى شمال مدينة سمالوط، إلى جانب 5 حالات تعد تم إزالتها في المهد خارج الحيز العمراني بقرية بنى عامر بمدينة العدوة، و34 حالة تعد بقرى ميانة وطنبدى وآبا وحى شرق مدينة مغاغة .

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا -مطاي – ملوى – أبوقرقاص - ديرمواس، من إزالة 94 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 14 حالة تعد بقرى نزلة حسين و البرجاية و بنى محمد سلطان و طوخ الخيل و صفط الشرقية، و 64 حالة بقرى ( أبوعزيز - بردنوها – حلوة - منبال) والأحياء الرئيسية بمركز مطاي و14 حالة تعد بالبناء المخالف بقرية دير البرشا بمركز ملوى ، وحالة تعد على أرض زراعية بمركز ديرمواس، وحالة تعد بدون ترخيص وبمركز أبوقرقاص و التحفظ على معدات البناء وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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