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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1843 حالة خلال قافلة علاجية بإحدى قرى المنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً .

 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بقرية بني حسن الأشراف بمركز المنيا، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك).

وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1843 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان ، منها 317 حالة جراحة، و444 حالة أطفال و290 باطنة 73 نساء و94 أسنان و182 جلدية، و46 تنظيم أسرة و65 رمد و140 أنف وأذن و 192 مسالك، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة و8 حالة اشعة سينية و109 كشف مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 123 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة القوافل الطبية العلاجية المناطق الأكثر إحتياجا خطة القوافل حياة كريمة وكيل وزارة الصحة

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