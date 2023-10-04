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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لتطهير وصيانة 32 مخر سيل

مخر سيل
مخر سيل

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تجهيز وصيانة 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول ، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم بما يضمه من أحداث عارضة ، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

 

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وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، مع الاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، و تكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها وازالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول.

كما وجه القاضي ، مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنباً لحدوث أي انهيارات بها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البري.

وأكد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقي اى بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفاً مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني على المخرات وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية رفع درجة الإستعداد القصوي مخرات السيول موسم سقوط الأمطار موسم الشتاء غرفة العمليات الرئيسية

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