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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. محافظة المنيا تستقبل المشاركين في رالي تحدى عبور مصر 2023

رالي تحدى عبور مصر
رالي تحدى عبور مصر

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن وصول رالي "تحدي عبور مصر" غدا الجمعة، إلى محافظة المنيا كمحطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على الخارطة السياحية ضمن باقي محافظات الجمهورية.

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قال المحافظ ، إن الرالي يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، مؤكداً تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجها إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام المشاركين في الرالي، داعياً كافة المشاركين فيه لزيارة المحافظة مرة أخري بصحبة أسرهم لزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية من عصور تاريخية مختلفة ومقومات سياحية متكاملة.

 

يذكر أن الرالي هذا العام يتم خلال الفترة من 5-14 أكتوبر الجاري، لقطع مسافة 2900 كم، باستخدام الدراجات النارية، و بمشاركة العديد من الدول والجنسيات وينظمه نادى روتارى الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونادى السيارات والرحلات المصرى تحت رعاية وزارة السياحة، ويضم مشاركين من جنسيات أجنبية متعددة.

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