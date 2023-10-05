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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر بالمطار

محافظ المنيا: نصر أكتوبر سيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة

محافظ المنيا يقدم
محافظ المنيا يقدم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر

محافظ المنيا: نصر أكتوبر سيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة 

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، التهنئة لقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية بمطار المنيا، بمناسبة احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث كان في استقباله العميد طيار شريف محمد حسن قائد مطار المنيا وقيادات القوات المسلحة بمحافظة المنيا .

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 ورافق المحافظ لتقديم التهنئة، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، العميد إيهاب بكرى المستشار العسكري للمحافظة، اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقدم محافظ المنيا، درع المحافظة إلى قائد المطار، حيث أكد المحافظ أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري خير أجناد الأرض، و أن نصر أكتوبر العظيم سيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لاستعادة الكرامة ولتبقى مصر مرفوعة الهامة ورايتها دائما عالية خفاقة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقائدا .
 

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