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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى بمبادرة مشروعك

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشف اللواء هشام آمنة ، وزير التنمية المحلية، عن ترتيب المحافظات المشاركة في مبادرة مشروعك حيث احتلت  محافظة المنيا المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر ٢٠٢٣ حيث بلغ حوالي ٢٣,١ ألف مشروع بتكلفة تجاوزت ٢,٩ مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من ١٦٠ ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بـ٢٢ ألف مشروع بقروض حوالي ٣ مليار جنيه وفرت ١٥٨ ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة ب١٨,٩ ألف مشروع بقروض ١,٧ مليار جنيه وفرت حوالي ١٠٤ ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية ١٦,٨ ألف مشروع بقروض حوالي ٢ مليار جنيه وفرت أكثر من ١٠٩ ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ١٦,٣ ألف مشروع بقروض حوالي ٢,٦ مليار جنيه،وفرت بها ١٣٧,٤ ألف فرصة عمل.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن “مشروعك” يأتي تفعيلاً لمبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة،  لافتاً إلي أن الهدف الأساسي من برنامج “مشروعك” دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة ، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

 

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها ، مشيراً إلى لجان التيسير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم تتولى حل أى مشاكل إدارية ، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.

وأضاف آمنة ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك بالمحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع. .

هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية

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