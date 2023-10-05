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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة الذكرى الخمسين..

محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء انتصارات أكتوبر

محافظ يضع النصب التذكاري
محافظ يضع النصب التذكاري

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم الخميس، بوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد طيار شريف محمد حسن قائد مطار المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد من المحاربين القدماء.

قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداءنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاءً لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها .

 

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