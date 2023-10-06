اعتذار من مياه المنيا للمواطنين لهذا السبب

تابع المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمبنى طلمبات المياه المرشحة بمحطة مياه بني أحمد الشرقية، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 1200 ل/ ث وتخدم مدينة المنيا وبعض القرى بالمنطقة الشمالية والغربية.

وأكد السعيد أنه تم الدفع بالعديد من فرق الصيانة والإصلاح للسيطرة على العطل وإتمام أعمال الإصلاح بأسرع وقت ممكن وفتح المياه للمواطنين.

وأوضح السعيد أن الشركة تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء العطل في اقل فترة زمنية ممكنة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتوفير سيارات متنقله محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى او واتس 01271269587.

يشار إلى ان محطة مياه بنى أحمد الشرقية المرشحة بمركز المنيا تعرضت لعطل مفاجئ مساء امس الخميس ولا تزال أعمال الإصلاح مستمرة حتى الان.

