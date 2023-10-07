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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2325 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق في المنيا

حملات رقابية
حملات رقابية

أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 2325 مخالفة تموينية خلال عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي على مستوى مراكز وقرى المحافظة. 

وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع و المنتجات الغذائية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.

 

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يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات إحكام الرقابة وضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح لتداول السلع منتهية الصلاحية وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن مديرية التموين تمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي من تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، أسفرت عن ضبط 2325 مخالفة تموينية، منها 1908 مخالفات في مجال متابعة المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ما بين “نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ توقف ـ تصرف وتجميع ـ عدم وجود سجلات”. 

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم ضبط 417 مخالفة تموينية ما بين “عدم الإعلان عن الأسعار - بيع أزيد من السعر المقررـ منتهية الصلاحية ـ بدون ترخيص ـ أسطوانات ـ جزارة ـ مجهولة المصدرـ مواد بترولية ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين”. 

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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