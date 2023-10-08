محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع هشام فايز، رئيس مركز مطاي، سير العمل بعدد من الوحدات الصحية بمجلس قروى منبال، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والوقوف على احتياجات المنشآت الطبية من مستلزمات وأدوات طبية وأدوية ومتابعة مدى التزام أطقم الأطباء والتمريض بنوبتجيات العمل.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التفتيش علي الادارات الخدمية بالمدينة ومجالس القري وذلك لمتابعة سير العمل والتفتيش علي دفاتر الحضور والانصراف، ومتابعة الانضباط والمخازن والإيرادات وأعمال التنظيم بالقرى والحملة الميكانيكية، وكذلك التفتيش علر الوحدات الصحية لبيان مدى جودة وملاءمة تقديم الخدمة للمواطنين ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.