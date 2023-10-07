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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية بالمنيا

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام بالشوارع وخلق سيولة مرورية، وفقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية و فى محيط المدارس .

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالأحياء الرئيسية بالمدينة حيث شملت الحملة (شارع الجمهورية - شارع بورسعيد) وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 63 محضر إشغال منها 57 إزالة إدارية و6 محضر إشغال.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من تحرير 62 محضرا متنوعا خلال حملة بحى وسط المدينة تنوعت بين محاضر بيئة و مخالفة مبانى وإشغال طريق ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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