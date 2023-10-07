توقيع الكشف الطبي على 1417حالة بقافلة علاجية بقرية النصر 6 بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 2 و3 أكتوبر الجاري بقرية النصر 6 بمركز العدوة، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1417 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 289 حالة جراحة ، 315 حالة أطفال، 184باطنة، 83 نساء ، 36 تنظيم الأسرة، 80 أسنان، 222 رمد، 149 جلدية، 59 قلب، إلى جانب إجراء 87 تحليلا ً متنوعاً، 3 موجات صوتية، و 6 حالات أشعة سينية و 115 كشف مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 116 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين .