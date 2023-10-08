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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة جامعة المنيا الطبية التنموية تقدم خدماتها لقرية «إبوان»

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

وجهت جامعة المنيا، خدمات قافلتها الطبية التنموية، لقرية إبوان بمركز مطاي، وذلك ضمن قوافلها التي تُطلقها برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة لقرى المحافظة وفي ضوء مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

أشار رئيس الجامعة، إلى أن الفريق الطبي قام بتوقيع الكشف الطبي على 510 مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة الروماتيزم والتأهيل"، وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

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كما قام فريق كلية التمريض بتوعية السيدات عن كيفية قيامهن بالفحص الذاتي للثدي، ومحاضرة توعوية عن العناية أثناء فترة الحمل.

كما قامت كلية دار العلوم بالمشاركة بمحاضرة توعوية أجتماعية عن "الجيرة الطيبة وحقوق الجار"
وفي إطار مواصلة الجامعة في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، التي تؤدي إلى تلويث البيئة وانسداد في الترع  التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، تم عقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات، وتعليق عدد من البوسترات لتوعيتهم بكيفية الحفاظ عليها، لتحقيق الصحة العامة، وتحسين البيئة.

وخلال فعاليات القافلة، شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضى إلى العيادات الطبية بالقافلة، التي يُشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع.

 

استراتيجية الدولة المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية مجانية مشروع القومى لتبطين الترع

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