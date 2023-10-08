عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أحمد يونس

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أحمد يونس بمركز مغاغة، خلال يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

محافظ المنيا: برنامج "فرصة" جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية

محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة -الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

أحمد يونس استراتيجية الدولة أسامة القاضي محافظ المنيا القرى الاكثر احتياجا القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: برنامج "فرصة" جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

اللواء باقي زكي| حطم أسطورة الساتر الترابي لخط برليف بخراطيم المياة

زلزال أفغانستان المدمر أحدثها.. رعب عالمي من توقعات العالم الهولندي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

أوفربرايس جديد على مرسيدس C 200 .. تفاصيل

عدد الرهائن مجهول.. 600 قتيل و2000 جريح إسرائيلي حصيلة طوفان الأقصى

صائد الطائرات|ابنة الشهيد أحمد حسن: والدي أسقط 13 مروحية إسرائيلية بحرب أكتوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

فيديو

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ