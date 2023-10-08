غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أحمد يونس

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أحمد يونس بمركز مغاغة، خلال يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة -الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.