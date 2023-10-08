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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 138 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 6 مراكز بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمدن والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

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وأزالت الوحدات المحلية في "بنى مزار - ملوي - ديرمواس " 74 حالة تعد منها 65 حالة بقرى (أبو جرج - بنى على- القيس- الحسينية) وأحياء رئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بعرب بنى خالد مركز ملوي، إلى جانب 8 حالات تعد تم إزالتها بقريتي دلجا وبنى حرام و أحياء مدينة ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا - مطاي - سمالوط "من إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 45 حالة بقرى (أبوعزيز - حلوة – منبال- بردنوها) والأحياء الرئيسية بمدينة مطاي و10 حالات تعد بالبناء المخالف وبدون ترخيص بقرى (بنى محمد سلطان - البرجاية - صفط الخمار - دمشير) وحي غرب بمدينة المنيا، و9 حالات بمركز سمالوط بقرية منقطين وأحياء المدينة.

أسامة القاضي محافظ المنيا إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مركز سمالوط

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