محافظ المنيا: تنفيذ 3750 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بـ16 مليون جنيه

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إنه تم تنفيذ 3 آلاف و750 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا بتكلفة 16 مليون جنيه بجميع مراكز المحافظة، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة (سقيا الماء).



وأضاف القاضي - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ هذه الوصلات لتوفير مياه شرب نقية لأكبر عدد من الأسر المستحقة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.. مشيدًا بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني كونهم شركاء أساسيين في تنمية المجتمع وتطويره وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.



من جانبه.. أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا المهندس رجب السعيد، أهمية التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وكافة منظمات المجتمع المدني لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب وتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل.



وعلى صعيد آخر، تواصل الوحدات المحلية بالمنيا حملاتها لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطرق العامة؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أسامة القاضي وحفاظًا على المظهر الجمالي بالشوارع.



ففي مركز ملوي، تم تحرير 65 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات تنوعت بين إشغال طريق وإزالة ادارية وإيقاف صبة خرسانية بشارع 8 خلف مصنع السدوري بحي جنوب المدينة، وبمركز بني مزار تم تحرير 71 محضرًا منها 6 محاضر إشغال و 65 إزالة إدارية، وبمركز سمالوط، تم تحرير 25 مخالفة إشغال بشارع عامر وميدان الأحمدي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.



وفي شأن آخر.. قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين، إن 209 آلاف و361 مواطنًا استفادوا من الخدمات الطبية والعلاجية خلال سبتمبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.



وأضاف أنه تم تقديم الخدمات لـ163 ألفا و88 حالة بالعيادات الخارجية، و46 ألفا و273 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.. مشيرا إلى أنه تم إجراء 7112 عملية جراحية و603 حالات ولادة، وخدمات غسيل كلوي لـ1083 مريضًا بإجمالي 11705 جلسات غسيل كلوي وخدمات علاج طبيعي لـ1751 مريضا بإجمالي 6987 جلسة علاج طبيعي.



وأشار إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ16701 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4426 حالة وأشعة مقطعية لـ2007 حالات، وإجراء 41589 تحليلًا، ورسم قلب لـ3193 حالة و16 حالة مناظير وغيرها من الخدمات العلاجية.