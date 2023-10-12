بالفنون الشعبية والكورال.. ثقافة المنيا تواصل احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

قدم فرع ثقافة المنيا عددا من الفعاليات المتنوعة استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، احتفالية اليوبيل الذهبي للنصر على مسرح ديوان عام المحافظة.

وشارك فرع ثقافة المنيا بعرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية تضمن استعراضات "التنورة، والعصا" والفرقة من تدريب الفنان سيد توني، كما قدمت فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي مجموعة مختارة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية منها "كلنا جيش وشرطة"، و"عبد الودود"، "إحنا الشعب"، "عاش العريس".

وضمن أنشطة فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، أقامت مكتبة العمارية الغربية محاضرة بعنوان "الرجل الذى حطم خط بارليف" للمحاضرة رانيا قاسم شحاتة، وتناولت بها بطولة اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة استخدام المياه في فتح الساتر الترابي، بجانب تنفيذ العديد من الورش الفنية المتنوعة بالمواقع الثقافية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد منها مكتبة نواي، ومكتبة إسحاق، بيت ثقافة ديرمواس، وثقافة دلجا وبنى مزار.

في سياق آخر، قدم بيت ثقافة بني مزار حلقة بحثية بعنوان "دور التفاعل الاجتماعي للأمن في استقرار وتنمية المجتمع"، وذلك في إطار اليوم الدولي للعنف، حاضرها الدكتور رمضان أبو سمرة، وتناول فيها قضية العنف وأنواعه وأسبابه، وتأثير العنف على الفرد والمجتمع، وأن العنف له شكل حسي وشكل نفسي، وله صور متعددة كالضرب والقتل والتحرش والتنمر وفرض الرأي على الآخر، كما تحدث عن تقبل الآخر رغم اختلاف الديانة أو الثقافة، ونبذ العنف.