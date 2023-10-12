عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالفنون الشعبية والكورال.. ثقافة المنيا تواصل احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

قدم فرع ثقافة المنيا عددا من الفعاليات المتنوعة استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، احتفالية اليوبيل الذهبي للنصر على مسرح ديوان عام المحافظة. 

وشارك فرع ثقافة المنيا بعرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية تضمن استعراضات "التنورة، والعصا" والفرقة من تدريب الفنان سيد توني، كما قدمت فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي مجموعة مختارة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية منها "كلنا جيش وشرطة"، و"عبد الودود"، "إحنا الشعب"، "عاش العريس".

وضمن أنشطة فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، أقامت مكتبة العمارية الغربية محاضرة بعنوان "الرجل الذى حطم خط بارليف" للمحاضرة رانيا قاسم شحاتة، وتناولت بها بطولة اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة استخدام المياه في فتح الساتر الترابي، بجانب تنفيذ العديد من الورش الفنية المتنوعة بالمواقع الثقافية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد منها مكتبة نواي، ومكتبة إسحاق، بيت ثقافة ديرمواس، وثقافة دلجا وبنى مزار.

في سياق آخر، قدم بيت ثقافة بني مزار حلقة بحثية بعنوان "دور التفاعل الاجتماعي للأمن في استقرار وتنمية المجتمع"، وذلك  في إطار اليوم الدولي للعنف، حاضرها الدكتور رمضان أبو سمرة، وتناول فيها قضية العنف وأنواعه وأسبابه، وتأثير العنف على الفرد والمجتمع، وأن العنف له شكل حسي وشكل نفسي، وله صور متعددة كالضرب والقتل والتحرش والتنمر وفرض الرأي على الآخر، كما تحدث عن تقبل الآخر رغم اختلاف الديانة أو الثقافة، ونبذ العنف.

فرع ثقافة المنيا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ذكرى نصر أكتوبر المجيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

ترشيحاتنا

شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

فلسطين تعلن سعيها لإقامة حملة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

مفاجأة بشأن الأرز والسكر.. الحكومة توفر 7 سلع استعدادا لخفض أسعارها| تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

منتخب مصر vs زامبيا.. الفراعنة يتفوقون على التماسيح في تاريخ المواجهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ