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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب وطالبات بني سويف يشتكون من صعوبة المواصلات ومشكلة تكدس الركاب

موقف محيى الدين ببني
موقف محيى الدين ببني سويف

اشتكي عدد كبير من طلاب محافظة بني سويف من صعوبة المواصلات وقلة عدد السيارات و تكدس الركاب في المواقف  الخاصة بالنقل العام بالمحافظة.

 تعود هذه المشكلة إلى عدم الامتثال من قِبَل ثلاث شركات نقل جماعي مرخصة لتقديم خدمات النقل بين المراكز السبع والعاصمة. يُذكر أن هذه الشركات حصلت على التراخيص اللازمة من جهاز النقل البري الداخلي ، وتم تدشين المرحلة الأولى من الخدمة في مارس 2023 بحضور مسؤولي جهاز النقل والمواصلات ومحافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم.

ومع ذلك، فإن الخدمة لم تُتابع بشكل جيد، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث تكدس الركاب في جميع المراكز خلال فترات الذروة صباحًا وفي فترة الظهيرة، وبشكل خاص في موقف محيى الدين ببني سويف.

تقول الطالبة اسراء احمد  بكلية العلوم  جامعة بني سويف تعود أسباب مشكلة تكدس الركاب إلى عدم توفر عدد كافٍ من الحافلات المخصصة لخدمة المراكز. فقد تم تخصيص 30 حافلة ميني باص بسعة تتراوح بين 29 و33 راكبًا وفقًا للتراخيص المعتمدة، ولكن الشركات الثلاث لم تلتزم بشروط العقد المبرم والبرتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل. على الرغم من منح الشركات امتيازات وحق انتفاع بقطعة أرض لإقامة جراج لمدة 8 سنوات، إلا أنها لم تلتزم بتلك الشروط  مما   يحدث تكدسا كبيرا بين الطلاب ويجعلنا نعود الي منازلنا في أوقات متاخرة من اليوم نرجو حل المشكلة قبل قدوم فصل الشتاء 

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يقول حسن رمضان موظف  ببني سويف ومقيم مركز الفشن  تم سحب 22 حافلة وتشغيلها داخل القاهرة، مما أدى إلى عودة مشكلة تكدس الركاب مرة أخرى. وعلى الرغم من تحذير مدير مواقف بني سويف، ويدعي طارق، إلا أنه لم يتجاوب مع أحد من المواطنين . 

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحافلات المتوفرة حاليًا في المحافظة لا يتجاوز 8 حافلات، بينما تم تخصيص 30 حافلة وترخيصها لخدمة الخطوط الستة الواسطي وناصر وأهناسيا وببا وسمسطا والفشن.

وقال محمد نجم الدين  من ببا  حدثت مشادات بين الركاب في موقف محى الدين  المزدحم ، مما أدى إلى حدوث حالات تشابك وتجاوز للحدود، وتعرض الركاب لمواقف غير آمنة. 

وتقول نادية حسني  طالبة يجب على الجهات المعنية في بني سويف حل المشكلة من خلال التفاوض مع الشركات المسؤولة وفرض عقوبات عليها بسبب عدم الامتثال لشروط العقد. كما يتم العمل على زيادة عدد السيارات  المتاحة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب.

وطالب الحاج محمد حسين ولي امر طالبة من المهم أن يتم حل مشكلة تكدس الركاب في مراكز بني سويف بشكل سريع وفعال، حيث تؤثر هذه المشكلة سلبًا على حياة الناس وتعيق حركة النقل العام في المحافظة.  كما ينبغي أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة الأمور وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين لضمان تحسين النظام والتنظيم في قطاع النقل العام.

تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
تكدس الركاب ببني سويف
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