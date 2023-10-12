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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. مركز الإغاثة بشرق النيل يضع خطة الاستعداد لـ الشتاء

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء، والتي تشمل، المتابعة الميدانية لأعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار،وتفقد جاهزية المواقع المخصصة للأيواء والإغاثة حال حدوث أي طوارئ أو أزمات قد تتعرض لها المحافظة.

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تفقد اليوم الخميس، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، مركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشرق النيل ببني سويف، للوقوف على جاهزية المركز ، والاطمئنان على توافر مهام الإغاثة والإنقاذ من خيام وبطاطين وأسّرة ومطبخ وغرف معيشة واستضافة وغيرها من مهام ومكونات المركز.

 

رافق السكرتير العام المساعد خلال زيارة المركز كل من: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب ومسؤولى المركز.

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