لخلافات سابقة بينهم.. الأجهزة الامنية بالدقهلية تكثف جهودها لضبط المتهمين بقتل شخص

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لضبط المتهمين بقتل شخص باحدى قرى الدقهلية، بعد أن تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز المنصورة يفيد بمصرع شخص اثر تعرصه لطعنات بسلاح ابيض بقرية منية سندوب.

وانتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين مصرع غانم الشحات عبده، ٤٧ عاما موظف.

واكدت التحريات ان هناك خلافات قديمة بين عائلته واخرى بالقرية وتربص بعضهم به واردوه قتيلا.

وساد الحزن القرية على فقيدها، وتجمع الأهالي وأقارب الفقيد في انتظار خروج الجثة من المستشفى الدولى لاداء صلاة الجنازة وتشييعها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.