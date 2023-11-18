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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيلان جبر: القانون الدولي قائم على المصالح ولا يعرف العدل.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر ، إن القانون الدولي قائم على المصالح والقوة وليس قائما على العدل ، موضحة أن حقوق الانسان كانت ضاغطة على مصر طوال الوقت ولكن أين هي الان مما يحدث في غزة .

وتابعت الكاتبة الصحفية جيلان جبر ، خلال لقائها لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي " ، أن كل من كانوا يتشدقون بحقوق الانسان كانت مجرد اصوات عالية ، وكل المعترضون في العالم هم شعوب ولا يوجد صانع قرار واحد يتحدث .

وأكملت الصحفية جيلان جبر ، أن الصراعات لن تؤدي إلا خروج ٢٠ شكل من تنظيم حماس ، ولابد من لفت النظر للشعب المصري لضرورة الاولوليات وأن التحدي الان هو حماية السيادة المصرية .

الصحفية جيلان جبر الصحفي أحمد حمدى الكاتبة الصحفية جيلان جبر برنامج صباح البلد حقوق الإنسان غزة

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