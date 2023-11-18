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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي يفتتح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي في الزقازيق

افتتاح مدرسة جيهان
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية،  في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ورافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور هاني أباظة عضو مجلس النواب، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للمشروعات بالمحافظة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ المدرسة التي تبلغ مساحتها ٢١٠٠ متر مربع، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية ، و٤ فصول رياض أطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٧٦٥ طالب وطالبة، ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ غرفة المصادر والمكتبة، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع .

وعلى جانب أخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 11 دولة مشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 هي : فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وتنطلق فعاليات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023  أنه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة فعاليات البطولة العربية المدرسية - مصر 2023التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

وأشارت  الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، والتي تضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الاتحاد العربي برئاسة اللبناني مازن قبيصي، حتى تخرج البطولة بشكل مميز.

وأضافت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المدرسية تلقى تعاون كبير من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، والاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس.

افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظ الشرقية مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى شرويدة الزقازيق محافظة الشرقية

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