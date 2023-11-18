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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 3 أطنان سكر تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية: ضبط 3 أطنان أرز مجهول المصدر و50 علبة سجائر

وقامت حملة تموينية برئاسة عبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وهاني جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة حملة من اداره تموين الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مديرالادارة واحمد محمد مرسى  رئيس الرقابة التموينية بالادارة بالتفتيش على المحال التجارية وتمكنت الحملة من تحرير محضر رقم ١٥٦٥٧ لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد متعهد سيارة نقل سلع تموينية لقيامه بتجميع والإستيلاء على حصة تموينيه قدرها 3517 كيلو جرام سكر تمويني معبأ بسيارته وتم تسليم المضبوطات إلى الشركة العامة لتجارة الجملة.

وتم تحرير المحضر رقم١١٣٢٢ لعام 2023 جنح اول الزقازيق ضد صاحب مشروع جمعيتي لغلقه المحل وعدم ممارسه النشاط على الوجه المعتاد.

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