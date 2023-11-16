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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 3 أطنان أرز مجهول المصدر و50 علبة سجائر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشيه على المحال التجارية والمخابز ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ١٦٤٥٧ جنح كفر صقر لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد التجار لحيازة أرز ابيض مجهول المصدر ، وتم التحفظ على (١٢٠) شيكارة أرز ابيض وزن الشيكارة ٢٥ كيلو أى باجمالي كميه قدرها ٣ أطنان أرز ابيض.

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كما توجهت الحملة للتفتيش على المخابز الموجوده بنطاق المركز واسفرت الحملة عن تحرير (٨) تقارير إثبات حاله ضد أصحاب المخابز المخالفه لقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين وعدم اعلان بيانات المخبز.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير محضر رقم ١٦٤٤٩ جنح كفر صقر لسنه٢٠٢٣ لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على ٥٠ علبة سجائر متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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