أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الشرقية تنظم مؤتمرا جماهيرا لدعم الرئيس السيسي

نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن الشرقية بإشراف وحضور الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة والنائب سيد نصر امين امانة العمال والفلاحين المركزية والمهندس أشرف الدوكار أمين العمال والفلاحين بالشرقية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مؤتمرها الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

حضر المؤتمر أمناء الأمانات المختلفة والأمناء المساعدين وجموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة حاملين اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم الكامل والتام خلف الرئيس السيسي.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم اعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي إستعرض أهم الإنجازات التي تحققت علي أرض مصر خلال السنوات الماضية.

بدأ الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة، حديثه مؤكداً علي إن القضية الآن هي قضية وطن حيث يحاك العديد من المخططات لهدم ركائز الدولة المصرية ، ولذا لابد من الوقوف ضد تلك المخططات وتصدير مشهد للعالم اجمع يوضح مدي الدعم والتأييد للرئيس خلال الانتخابات الرئاسية، وتوجيه رسالة للعالم إن الرئيس السيسي لا بديلا عنه لقيادة مصر.

كما وجه سليم، الشكر لكافة الحضور ونواب محافظة الشرقية علي جهدهم و تواجدهم لدعم وتأييد الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف قلبا وقالبا خلف القيادة السياسية المتمثلة في رئيسهم مطالباً الجميع بضرورة الاحتشاد خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول ودعم الرئيس بكل قوة.

ومن جانبه، عبر النائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن عن سعادته بتواجده في المؤتمر الحاشد لعمال وفلاحين محافظة الشرقية موجها الشكر للحضور وامانة الشرقية مشيدًا بنسبة الحضور الكبيرة مما يعبر عن دورهم الفعال في بناء المجتمع و دعم الوطن ضد أي مخططات أو شائعات هدامة التي تحاك حول مصر منذ 2014 مشيراً إلى أن هذا الحشد يعكس مدى التأييد الشعبي القوي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعي العمال والفلاحين من أبناء الشعب المصري بحجم الجهد المبذول من الرئيس، مطالبا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة والوعي التام والكامل بحجم ما تبذله القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية بالإضافة الي حفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وفي كلمته أشار المهندس اشراف الدويكار إلي أن عمال وفلاحين مصر هما عصب الدولة وأساسها القوي ، وعليهم جميعاً النزول والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم مسيرة الاستقرار والتقدم ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 التي أقرها الرئيس السيسي.

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