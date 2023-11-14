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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 2 طن و210 كجم لحوم ودواجن غير صالحة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك  والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات  الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن-الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة  الصحية - الرقابة الإدارية"  قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٢٢١٠كجم ) تقريبا لحوم مخالفة بيانها ( ٣٠ كجم ) لحوم بلدية  مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط ما يقارب من (٢١٥٠ كجم ) دواجن مجمدة مجهولة المصدر و لكنها صالحة و (٢٧ كجم ) دواجن غير صالحة ، و تحرير عدد   (٤) محاضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن وحفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و مجهولة المصدر.

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