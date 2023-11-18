ناقد رياضي : مدرب منتخب مصر " فيتوريا " واقعي وغير متهور .. فيديو

قال الناقد الرياضي عبد الحميد فراج ، إن فوز المنتخب المصري على الجزائر يعطي دفعة قوية لباقي المباريات ، مشيرا إلى أن الخسارة الوحيدة كانت امام منتخب تونس وهو ما هز الثقة في البداية عند الاعبين .

وتابع الناقد الرياضي عبد الحميد فراج ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن كل الجماهير لديهم ثقة في منتخب مصر والمدير الفني للمنتخب ، متابعا :" بيقدر ياخد اللي هو عاوزه في كل مباراة ".

وأشار ، إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر " فيتوريا " من المدربين الفنيين الواقعين ، وهو ينظر لكل مباراة بكل حسابتها دون اندفاع وتدهور ، ومدرب متوازن .

وأكمل ، أن المدرسة البرتغالية في تدريب منتخب مصر متلائمة جدا وسبق تجربتها مع مدربين برتغاليين في مصر .