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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية عن حركة البيع والشراء في سوق الذهب، بعد أن أصبح المعدن من أهم ما يبحث عنه كثير من المصريين يوميا، خاصة بعد تحرك أسعاره خلال الأيام الماضية ووصوله إلى مستويات قياسية.

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، حركة جديدة وهو ما تفضله شريحة كبيرة من المصريين عند الشراء خاصة شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر نحو 2,690  جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

في الوقت نفسه استقر سعر الدولار في السوق الرسمية منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد على 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

وكشف البنك المركزي في بيان رسمي قبل أيام، ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نحو 131 مليون دولار.

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