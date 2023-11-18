عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحاته عنها

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

صدى البلد

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان احمد العوضي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي فيسبوك صورهم وتصريحاته عنها بالحب و الاحترام خلال لقائه التليفزيونى  وهو ما علق عليه بعض الجمهور هتتحسدوا..
 

وتعتاد ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم الأخيرة…

 

استبعد الفنان أحمد العوضي إمكانية تعاونه في عمل فني مع ممثلة لديها خلاف مع زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "لحد النهاردة مشوفتش ياسمين عندها خلاف مع حد".
 

وردا على سؤال هل توافق على القيام ببطولة عمل فني أمام ممثلة على خلاف مع ياسمين عبد العزيز، قال أحمد العوضي: "مش هشتغل طبعا، هبدي الشغل على مراتي؟ دي الأصول".

IMG_3159
IMG_3159
IMG_3158
IMG_3158
IMG_3157
IMG_3157
IMG_3156
IMG_3156
IMG_3162
IMG_3162
IMG_3161
IMG_3161
IMG_3160
IMG_3160
أحمد العوضى الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي الفنانة ياسمين الفنانة ياسمين عبد العزي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز صور ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الزبيب في المنزل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

من قطعتين.. رانيا منصور تثير الجدل بفستان كشف عن خصرها المنحوت

اتحبست بسببها وقهرتني.. صور تجمع بين بوسي وطليقها

بملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

أنا تريند لوحدي.. 10 صور لـ مها أحمد بعد إثارتها الجدل على التيك توك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

ترشيحاتنا

دبلوماسيون غربيون يحذرون: غزة بحاجة للوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية

مفتعلة| مسئول بـ الزراعة يعلن مفاجأة عن أزمة السكر .. فيديو

بعد ارتفاع الأسعار.. عضو اللجنة العليا للزيوت يوجه نداءً عاجلاً لـ المواطنين|فيديو

تعطيل الدراسة في مطروح غدا لسوء الأحوال الجوية

استقبلنا 151 طائرة.. محافظ شمال سيناء: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة 1089

ليس رسميا.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني جالاردو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

فيديو

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ