عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيلان جبر: صمت العالم عن جرائم إسرائيل سيخلق حركات مقاومة فلسطينية جديدة.. فيديو

جيلان جبر
جيلان جبر

أكدت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أن ملف حقوق الإنسان كان بمثابة أداة للضغط على مصر قبل حرب غزة، ولكن العالم وجميع منظماته يعيش في حالة صمت جراء ما يحدث من قبل قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأضافت جيلان خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن قوات الاحتلال تمارس إبادة جماعية بحق أهل غزة، موضحة أن قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى جاء بعد تخاذل العالم عن توفير الحماية للفلسطينيين، ويعد رد فعل جراء ما يعانيه الأشقاء.

وتابعت: على مدار 45 يوما كاملة وغزة تعيش حالة حرب وإبادة جماعية، وسط تخاذل من منظمات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن ودول العالم.

وأوضحت جيلان، أن عملية طوفان الأقصى قام بها الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه، مشيرة إلى أن تخاذل العالم عن الفلسطينيين سيخلق عشرات من حركات المقاومة الفلسطينية غير حماس. 

الاعلامية رشا مجدى الكاتبة الصحفية جيلان جبر برنامج صباح البلد طوفان الأقصى منظمات حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

هل تدفع الدول العربية بقوات لها إلى غزة؟ وزير خارجية الأردن يرد

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

ترشيحاتنا

باستثمارات 100 مليون دولار| مدبولي يتفقد المراحل الإنشائية لمصنع "بيكو مصر"

السيسي: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين داخليُّا أو خارجيًّا

الرئيس السيسي: المجتمع الدولي مسئول عن تنفيذ قراري مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة

الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

بتخفيضات 25%.. مصر للطيران تعلن تشغيل رحلات مباشرة إلى مدينة شنغهاى بالصين

محاصرة المستشفى المعمداني وأوضاع كارثية.. بيان عاجل من وزيرة الصحة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطعت صور الزفاف.. 25 لقطة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى وأولادهما الثلاثة

أسباب زيادة التعرق في فصل الصيف عن الشتاء.. وعلاقته بحرق الدهون

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

بالجلد.. نسرين إمام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ