جيلان جبر: صمت العالم عن جرائم إسرائيل سيخلق حركات مقاومة فلسطينية جديدة.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أن ملف حقوق الإنسان كان بمثابة أداة للضغط على مصر قبل حرب غزة، ولكن العالم وجميع منظماته يعيش في حالة صمت جراء ما يحدث من قبل قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأضافت جيلان خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن قوات الاحتلال تمارس إبادة جماعية بحق أهل غزة، موضحة أن قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى جاء بعد تخاذل العالم عن توفير الحماية للفلسطينيين، ويعد رد فعل جراء ما يعانيه الأشقاء.

وتابعت: على مدار 45 يوما كاملة وغزة تعيش حالة حرب وإبادة جماعية، وسط تخاذل من منظمات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن ودول العالم.

وأوضحت جيلان، أن عملية طوفان الأقصى قام بها الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه، مشيرة إلى أن تخاذل العالم عن الفلسطينيين سيخلق عشرات من حركات المقاومة الفلسطينية غير حماس.