رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع غزل ونسيج بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية ،ورافقه وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المصنع وإنتاجه، والخامات التي تستخدم في تصنيع الاقمشة، وتجري مدبولي حوار مع احدي العاملات بالمصنع عن راتبها الشهري وايام عملها .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المراحل الإنشائية لمصنع "بيكو مصر" المتخصص في الأجهزة المنزلية وكان في استقباله، أوميت جونيل، مدير عام شركة "بيكو مصر"، و/ جميل إينان، رئيس قطاع المشروعات بشركة "بيكو مصر"، وعدد من مسئولي الشركة.

وأوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة "بيكو مصر" أن مصنع "بيكو مصر"، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم، مؤكدًا أن المصنع سيكون ذا إمكانات واعدة، داعيًا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة والقدوم إلى مصر للاستفادة من الرخصة الذهبية، على غرار ما فعله مصنع "بيكو مصر" وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.

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