سبب مفاجئ لاستبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، سبب استبعاد نجمي الأهلي من معسكر المنتخب.

وكتب: “مصدر بالأهلي الجهاز الفني تواصل مع الشحات وعاشور والثنائي أكدا إصابتهما.. وجهاز الأهلي سيقوم بالفحص الطبي لهما في الساعات المقبلة للاطمئنان عليهما”.

وفاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.