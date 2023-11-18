محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف المعدات والمركبات للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات ..صور

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار إستعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات تحقيقاً للصالح العام.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية بالديوان العام ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات .



حيث تفقد محافظ المنوفية جميع معدات الإصطفاف بإجمالي 800 معدة متعددة الحجم والنوع من لوادر وسيارات وأوناش وقلابات وأبراج كهرباء وسيارات شفط مياه الأمطار وغيرها من المعدات الأساسية للوحدات المحلية ووحدة التدخل السريع ، وحرص بنفسه بالتأكد من تشغيل كافة المعدات للتأكد من كفاءتها الفنية للقيام بتنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه ، وأشار المحافظ إلى أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها، مشدداً بضرورة التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظاً على المركبات.



وخلال تفقده للاصطفاف وجه محافظ المنوفية بإعداد لوحات موحدة لكافة المراكز والمدن والأحياء تتضمن جميع بيانات المعدات والسيارات وتوحيد الإستيكرات عليها ، كما تفقد معسكر الإيواء العاجل لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر وكذا تفقد اصطفاف سيارات الإسعاف.



وأكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء ، مشيراً إلى أن مركز الشبكة الوطنية بالمحافظة تم تصميمه وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية ويهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل لتحقيق السيطرة الكاملة وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.