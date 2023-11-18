غلق 4 منشآت صحية وإنذار 12 آخرين في المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد ، ومساعديها حملة للمرور علي المنشأت الطبية الخاصة بمدينتي الشهداء وتلا.

وبلغ إجمالى عدد المنشآت التي تم المرور عليها (٢٠) منشآة طبية خاصة وكانت كالآتي: 6 مستشفيات ، 1 حضانات ، 12 مراكز طبية ، 1 مركز أشعة ، وتم إنذار (12) منشأة طبية و استصدار قرار غلق ل ( 4) منشآت.

وكانت أبرز المخالفات عدم إتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم الإلتزام بانتظام دورة التعقيم ، وعدم الفصل الآمن للنفايات وكذلك عدم الإلتزام بتوفير أدوية العناية والطوارئ ببعض المراكز الطبية.

وناشدت " مسعد" جميع المنشآت الطبية الإلتزام بكافة معايير مكافحة العدوي وجودة الخدمة الطبية المقدمة حفاظاً علي صحة وسلامة المريض.