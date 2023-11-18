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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 4 منشآت صحية وإنذار 12 آخرين في المنوفية

صدى البلد

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد ، ومساعديها حملة للمرور علي المنشأت الطبية الخاصة بمدينتي  الشهداء وتلا.

وبلغ إجمالى عدد المنشآت التي تم المرور عليها (٢٠) منشآة طبية خاصة وكانت كالآتي: 6 مستشفيات ، 1 حضانات ، 12 مراكز طبية ، 1 مركز أشعة ، وتم إنذار (12) منشأة طبية و استصدار قرار غلق ل ( 4) منشآت.

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وكانت أبرز المخالفات عدم إتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم الإلتزام بانتظام دورة التعقيم ، وعدم الفصل الآمن للنفايات وكذلك عدم الإلتزام بتوفير أدوية العناية والطوارئ ببعض المراكز الطبية.

وناشدت " مسعد" جميع المنشآت الطبية الإلتزام بكافة معايير مكافحة العدوي وجودة الخدمة الطبية المقدمة حفاظاً علي صحة وسلامة المريض.

 

ادارة العلاج الحر المنشأت الطبية محافظة المنوفية مديرية الصحة معايير مكافحة العدوى منشأة طبية خاصة

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