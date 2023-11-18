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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

الوالي السابق لشمال دارفور: مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان يمثل فرصة مهمة

صدى البلد

قال عبد الله الدومة الوالي السابق لشمال دارفور ورئيس هيئة محامي دارفور، خلال كلمته، اليوم السبت، إن مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023 يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات الإنسانية التي تواجه السودان والمنطقة ، ووضع حلول عملية لها.

وأكد الدومة  ضرورة تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية، للمساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية في السودان.

وتناقش فعاليات مؤتمر القضايا الانسانية في السودان 2023 لمناقشة القضايا المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، بالإضافة إلى المعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في السودان.

الأوضاع الإنسانية الإنس الاجتماعية الحماية الحماية الاجتماعية الجهات المعنية

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