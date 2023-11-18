أردوغان يطالب بإرسال مفتشين دوليين على الأسلحة النووية إلى إسرائيل

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بضرورة فرض إشراف دولي نووي على إسرائيل.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي، إنه إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن تركيا ستسعى جاهدة لإعادة بناء غزة.

وطالب أردوغان إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى يمكن لحماس الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها، موضحا أن إسرائيل لديها نحو 10 آلاف من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف: أن ألمانيا يمكنها أن تعمل على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل، من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس".

وتابع: سنلاحق المسؤولين عن الإرهاب الذي ترتكبه إسرائيل في غزة ومناطق فلسطينية أخرى، إسرائيل دولة إرهابية".

وفي وقت سابق، أجاب أردوغان على سؤال إن كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية؟ بنعم لكن تل أبيب لا تعترف بذلك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقد في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟ "نعم، لكن إذا سألت إسرائيل، فلن يجيبوا بنعم.. لأنهم بارعون جدا في الكذب".