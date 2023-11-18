قيادى بحزب أبناء مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم السيسي واجب وطني

أكد الدكتور هاني الشيخ مساعد الأمين العام، وأمين الاتصال السياسي بحزب أبناء مصر ان المشاركه في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ويعزز من قدرة المصريين علي إعطاء أصواتهم لمن يرونه مناسبا في المرحله المقبله فالمصريين لديهم وعي ثقافي وفكري يستطيعون من خلاله اختيار الأصلح والأنسب في الفترة المقبلة.

ونوه القيادي بحزب أبناء مصر فى بيان صحفى له ندائه لجميع فئات الشعب المصري بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيشهد بنزاهتها العالم أجمع ،فمصر لا تحتاج وصايه من احدا وتحديدا المنظمات الحقوقية، والدولية التي تطل علينا من حين لآخر والافتراء علي مصر وتشويه صورتها بشكل متعمد ومستمر.

وقال الشيخ أن هؤلاء يسعون لمصالح شخصية ويريدون تطبيق أجندات خارجية المراد بها زعزعة الأمن والاستقرار داخل مصر.

وأوضح القيادي بحزب بناء مصر أن ثقته في المصريين في الداخل والخارج كبيره جدا وأنهم رجال وقت الشدائد وقادرون علي الحشد لكي يشهد للعالم أجمع ومنظمات السبوبة أن الشعب المصري عندما يريد يفعل.

ووجه الشيخ رسائل كثيرة أهمها ان الحزب وقياداته يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيساهم أيضا في الحشد لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة ، معللا ذلك بأنه الأجدر والاحق برئاسه مصر في الفتره المقبلة نظرا لما راه المواطن المصري من أمن وأمان واستقرار والحفاظ علي هيبة الدولة المصرية واستعادة مصر لمكانتها مرة اخري بين دول العالم.

وأضاف الشيخ بأن الحزب سوف يقيم مؤتمرا حاشدا يوم 25 نوفمبر في تمام الساعه الثالثه عصرا بمحافظة الدقهلية ، بحضور قيادات الحزب وأمين المحافظة حامد محفوظ،ولفيف من السياسيين والصحفيين وجموع غفيرة من فئات الشعب المصري ليثبتوا للعالم أجمع بأن إرادة المصريين قوية وانهم جميعا يصطفون ويدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.