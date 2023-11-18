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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن ينظم مؤتمرا شعبيا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا في محافظة الغربية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وعدد من القيادات وآلاف المواطنين.

وقال النائب أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن عقد المؤتمرات يتوالي في إطار خطة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك استكمالا لمسيرة الإنجازات، وليكون مظهر المصريين مظهر حضاري ينم عن مدى وطنيتهم وحبهم لبلدهم في ظل التحديات القائمة حول مصر، معقبا: “ المصري لما يشعر بخطر يواجه دولته ينحاز لقيادته السياسية دائما”.

وأضاف الدكتور أحمد الشعراوى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن لأمانات وسط الدلتا، أن تصويت المواطن في الإنتخابات حق له واجب عليه والتخلي عنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال، منوها بأنه لديه ثقة في أن كافة الجهود التي يبذلها الحزب في هذا الشأن سيتحقق هدفها ويصل للمواطن وهو سباق المواطنون في الانتخابات علي الإدلاء بأصواتهم.

كما أشار السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلي أهمية إنعقاد هذا المؤتمر الحاشد بمحافظة الغربية حيث شاهد مجموعات غفيرة من المواطنين علي حضور مؤتمر دعم الرئيس السيسي، علاوة علي أن هؤلاء المواطنين لديهم وعى كامل بأهمية هذا الحدث، معقبا “ وهذا ما يدل علي وجود حضور كبير لهم للفعاليات التي تتم المحافظات الأخري”.

ودعا النائب أحمد يحيي أمين حزب حماة الوطن بالغربية، المواطنين بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والوقوف خلف القيادة السياسية كى نثبت للعالم بمدى مستوى الأمن الذي تحظى به الدولة، مشيدا بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، في مجالات متعددة أبرزها البناء والزراعة والصناعة.

ومن جانبها، لفتت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن حزب حماة الوطن هو أول حزب سياسي دعم الرئيس السيسي وطالبه بضرورة الترشح لفترة رئاسية قادمة، حيث جاء ذلك إيمانا من الحزب بقدرة الرئيس السيسي وللإنجازات التي قٌدمت علي مدار الـ 10 سنوات الماضية.

فيما أكد المهندس أسامة الجزار أمين حزب حماة الوطن بالغربية، علي مركز طنطا ومحافظة الغربية سيكونوا من أوائل المحافظات التي ستحقق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية، وهذا يرجع لإتسام أهالي طنطا بالوعى بأهمية هذا الحدث.

حزب حماة الوطن عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الغربية طنطا

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