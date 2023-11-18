محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر الشريف لدعم الأشقاء الفلسطينيين بـ غزة

أشاد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بدور مؤسسة الازهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية ودعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.، وأكد المحافظ، خلال استقبال قافلة الازهر الشريف أثناء وصولها الي مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، علي مواقف شيخ الازهر تجاه القضية الفلسطينية.

10 شاحنات:



وأشار المحافظ إلى أن القافلة تضم 10 شاحنات محملة بـ 290 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مقدمة من الازهر الشريف لدعم ابناء الشعب الفلسطيني.



وأشاد الدكتور عبد ربه محمد عميد كلية الزراعة في جامعة الازهر، بجهود الدولة المصرية في إيصال المساعدات الي قطاع غزة ودور مصر احتواء الموقف في قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الأطراف، لافتا إلي دعم الازهر الشريف لقرارات الدولة والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ علي امن الوطن وسلامة أراضيه.



وأكد الدكتور إبراهيم السمادوني عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، أن قوافل الأزهر الشريف مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.