نائب التنسيقية : أدعم الرئيس السيسي.. وأدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو للمشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المهم لاختيار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يعقد الآن بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف.

وثمن عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا في دعم الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه ينتمي إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي يضم أعضاءها ممثلين في جميع الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، متابعًا: "لكن هذا لا يجعلني اخفي انحيازي للرئيس عبد الفتاح السيسي".

ودعا النائب إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل دولة مدنية ودعم الاستقرار والحفاظ على الوطن.