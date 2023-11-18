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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية : أدعم الرئيس السيسي.. وأدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

صدى البلد

قال النائب محمد  عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو للمشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المهم لاختيار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يعقد الآن بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف.

وثمن عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا في دعم الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه ينتمي إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي يضم أعضاءها ممثلين في جميع الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، متابعًا: "لكن هذا لا يجعلني اخفي انحيازي للرئيس عبد الفتاح السيسي".

ودعا النائب إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل دولة مدنية ودعم الاستقرار والحفاظ على الوطن.

محمد عزمي تنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رئيس الجمهورية

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