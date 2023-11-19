سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية.. ونواب: يجب تنظيم بيعه بالصيدليات

برلمانية توجه سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية

عضو صحة النواب: لا يوجد قرار منظم لعمليه بيع المضادات الحيوية داخل الصيدليات

برلماني: تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أمر خطير

أكد نواب على خطورة استخدام المواطنين، المضادات الحيوية دون روشته، مطالبين بضرورة فرض سياسات صحية واضحة تجاه المضادات الحيويةـ لتقليل استخدامها.

وتوجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وجهته إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.

وقالت عضو مجلس النواب أنه لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة فى الرعاية الصحية و أنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها فى الممارسة العلاجية فى مصر، لكنها مؤخراً ووفقاً لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول ـ بسبب سوء استعمالها أو الإفراط فى تناولها ـ إلى خطر يهدد حياة المرضى.

وأردفت "يشار" أنه برغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائي وبشكل اجتهادي مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيالا من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.

وأوضحت، أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا فى حالات معينة وتحت الإشراف الطبى، مثل المضادات التى تحتوى على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين» لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، وكذلك المضادات التى تحتوى على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هي أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا.

ونبهت الدكتورة حنان حسني، إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوي إذا دخل لإجراء أى عملية طبية، كإجراء وقائي.

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بوضع سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، لكى نمنع صرف أى مضاد حيوى من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوى وعدد جرعاته ومدة استخدامه، لكي يعود المريض بالمسئولية القانونية على من كتب المضاد الحيوي فى حالة إصابته بأى ضرر.

كما استنكرت النائبة النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ظاهرة صرف المضادات الحيوية دون روشته، موضحة خطورة هذا الأمر على صحة المواطنين.

وتابعت إيرين في تصريحات لـ صدى البلد أن استخدام المضاد الحيوي بكثره و دون استشاره الطبيب المختص ادي الي وجود سلالات مقاومه للمضادات الحيوية، موضحة انها تقدمت ببيان عاجل في وقت سابق لمواجهة هذا الأمر.

وعبرت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان عن أسفها لكون الشعب المصري من اكثر الشعوب التي تعاني من المقاومه للمضادات الحيويه، وهو ما يجعل استجابه المريض للمضاد الحيوي ضعيفه جداً و يزيد من شده المرض.

واستطردت سعيد:" للأسف و الي الآن لا يوجد قرار منظم لعمليه بيع المضادات الحيوية داخل الصيدليات فيتم صرفها بدون روشته و بدون الرجوع للطبيب".

واكدت على أهمية التعامل مع الصيادلة بترخيص لحقن المرضى مطالبة بضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية.

كما أكد النائب هشام هلال أن الدراسات اثبتت أن استخدام جرعات أكبر من المضادات الحيوية في محاولة لمعالجة المشكلة المتنامية لمقاومة الأدوية، قد يؤدي إلى تقوية بعض البكتيريا.

وأكمل عضو مجلس النواب في تصريحات لـ صدى البلد هناك من يأخذ أدوية المضادات الحيوية دون استشارة طبيب ودون سؤال أحد أو علم بخطورتها، لافتا النظر إلى أن تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أمر خطير وعواقبة غير محموده على الاطلاق.

واوضح النائب هشام هلال، أنه لا يجب عدم استخدام المضادات الحيوية، إلا في موضعها، والطبيب المعالج هو الذي يجب أن يقرر استخدامه من عدمه.