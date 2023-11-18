تعرف على موقف الدراسة غدا بمدارس القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، غدا الأحد وعدم النية لتعطيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.



من جانبها إستعدت محافظة القليوبية بجميع أجهزتها لموسم فصل الشتاء والسيول سقوط الأمطار من خلال رفع حالة الطوارئ فى جميع القطاعات.



وشهدت المحافظة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورات حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، خاصةً الأمطار والسيول، وذلك بعدد من ميادين المحافظة.



وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استعدادات المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.