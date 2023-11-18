عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر .. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار السكر

أرشيفية
أرشيفية

 

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ