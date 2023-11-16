الكيلو هيبقي بـ 27 رسمياً| أخيرا تحرك حكومي عاجل بشأن أسعار السكر.. وهذه أسباب الأزمة وموعد انتهائها

ارتفاع أسعار السكر.. حالة من الجدل اثيرت في الساعات الماضية بين المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري، ليصل سعر كيلو السكر إلي 50 جنيهًا داخل بعض الأسواق.

واتخذت الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها ضبط أسعار السكر وتوفير معروض كبير منه، وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وضع تصور لمنع المضاربات في أسعار السكر

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة المنعقد اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف للجهات المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وخصوصًا عقب ارتفاع أسعار السكر في السوق إلي 50 جنيهًا.

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذلك الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.