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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني محمود: السيسي كان يتسم بالهدوء في اجتماعات الحكومة وقت توليه وزارة الدفاع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، عن فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان، قائلًا إنه كان لديه أمل في وجود إصلاحات أثناء تلك الفترة من أجل مصلحة البلد.


وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "لم يكن لدي توجه ضد الإخوان في تلك الفترة، وبدأنا العمل في 2012".


وتابع: "بعدها تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع والخبر كان في التليفزيون، كنا نعرفه، كان ماسك المخابرات الحربية".


وأكد هاني محمود أن الرئيس السيسي كان يتسم بالهدوء في اجتماعات الحكومة وقت توليه وزارة الدفاع، متابعًا: "مرسي شال المشير طنطاوي وسامي عنان وجاب واحد هادئ ومتدين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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