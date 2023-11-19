متحدث الوزراء: مصر ستصبح مركزا إقليميا للتصدير.. والاستثمارات الأجنبية في الصناعة «متنوعة»

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من المصانع التي تفقدها رئيس الوزراء أمس، في مدينتي العاشر والعبور، حصلت على الرخصة الذهبية، لافتا إلى أن الدولة تهدف لأن تكون مركزا إقليميا للتصدير في المنطقة.

استثمارات من السعودية وألمانيا وإيطاليا وتركيا واليابان

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصانع التي شملتها الجولة استثمارات من السعودية وألمانيا وإيطاليا وتركيا واليابان، وهي استثمارات أجنبية متنوعة في المجال الصناعي.

وأشار إلى أن هذا انعكاس واضح لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التدابير التي تنفذها الدولة في هذا الشأن، والمظلة التي كانت تخوضها الدولة لجذب المستثمرين من خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر 22 قرارا تصب في اتجاه تيسير الإجراءات.